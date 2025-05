Torino, 16enne offeso da un compagno si fa giustizia da solo: accoltella 18enne fuori da scuola

TORINO – Sembra un personaggio uscito da Huckleberry Finn il giovane di 16 anni, studente alla Casa di Carità Arti e Mestieri di corso Benedetto Brin 26 a Torino: durante l’intervallo delle 12 ha provocato un fallo mentre giocava a calcio a 5 con i compagni e offeso dalle parole dell’avversario ha pianificato la vendetta.

Uscito da scuola intorno alle 14 ha accoltellato al gluteo sinistro uno studente di 18 anni. Mentre il 18enne veniva soccorso da tre insegnanti e trasportato in codice verde all’ospedale San Giovanni Bosco, il giovane di 16 anni, anche lui rimasto ferito alla schiena, si fa medicare in serata all’ospedale Molinette. Ai medici non fa una parola di come si è procurato le ferite.

Indagano i poliziotti del commissariato Barriera di Milano, arrivati in via Brin per capire quanto successo.

