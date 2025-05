Oltre 680 visite ed esami gratuiti al Villaggio della Salute della Croce Verde di Borgaro Torinese

BORGARO TORINESE – Domenica 18 maggio si è svolta, in piazza della Repubblica a Borgaro Torinese, la terza edizione della Giornata della Prevenzione, una giornata molto partecipata e con forte coinvolgimento da parte della cittadinanza.

L’iniziativa

L’iniziativa, promossa dalla Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Torino sezione di Borgaro-Caselle, in collaborazione con il Comune di Borgaro Torinese e i professionisti dell’ASL TO4, ha visto la presenza del Villaggio della Salute, un presidio sanitario temporaneo dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce.

Per l’intera giornata, cittadini di ogni età hanno potuto usufruire gratuitamente di visite specialistiche ed esami medici, confermando l’evento come un appuntamento annuale molto atteso per la promozione della salute sul territorio.

Nel corso della giornata sono state effettuate oltre 680 visite ed esami gratuiti, la scorsa edizione le visite e gli esami sono stati 501. Un risultato che conferma la crescente attenzione verso la prevenzione e l’importanza di portare la sanità pubblica direttamente sul territorio.

Le prestazioni sanitarie più richieste sono state gli elettrocardiogrammi, con 181 esami eseguiti, seguiti dai prelievi per analisi del sangue, che hanno coinvolto circa 250 persone.

Numerosi anche i controlli in ambito oftalmologico, dermatologico, urologico e senologico, così come le spirometrie per la valutazione della funzionalità respiratoria. In termini di approfondimenti clinici, una parte significativa dei controlli ha rilevato la necessità di ulteriori accertamenti, in particolare per quanto riguarda gli esami cardiologici e le analisi del sangue, che hanno evidenziato indicatori meritevoli di follow-up medico.

Ripartizione per specialità:

ECG: 181 (con il 35% dei casi da approfondire)

Spirometrie: 33 (23% da approfondire)

Esami senologici: 35 (0 da approfondire)

Laboratorio analisi: 248 (30% da approfondire)

Oftalmologia: 80 (0 da approfondire)

Urologia: 48 (5% da approfondire)

Dermatologia: 56 (7% da approfondire)

Il Villaggio della Salute ha ospitato anche numerose realtà associative del territorio, tra cui Lions Club Venaria Reale Host, AVIS di Borgaro, LILT Torino, l’Associazione Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco”, l’Associazione Nazionale Bersaglieri e la Pro Loco, impegnate in attività di sensibilizzazione, distribuzione di materiale informativo e dimostrazioni pratiche.

La Giornata della Prevenzione si conferma un esempio concreto e virtuoso di collaborazione tra istituzioni, sanità pubblica e volontariato, mettendo al centro il benessere della cittadinanza e il valore della prevenzione come strumento fondamentale di tutela della salute.

Le attività si sono svolte nelle tende sanitarie allestite dal Nucleo della Protezione Civile della Croce Verde Torino, con il fondamentale supporto dei volontari e delle volontarie della sezione di Borgaro-Caselle, che hanno gestito prenotazioni, accoglienza e assistenza ai professionisti sanitari.

Il programma ha incluso visite cardiologiche con elettrocardiogramma, controlli ematici, screening per il glaucoma, visite dermatologiche, urologiche, senologiche e spirometriche, oltre a dimostrazioni di primo soccorso e manovre salvavita su adulti e bambini.

La presenza dell’autoemoteca dell’Avis di Borgaro ha completato la giornata con una raccolta sangue che ha registrato un’ottima partecipazione.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese