Bus di studenti abbatte un albero in corso San Maurizio a Torino, ci sono 3 feriti

TORINO – Un bus di studenti francesci in gita a Torino è andato a sbattere contro un albero su corso San Maurizio, all’altezza di via Montebello. Lo scontro è avvenuto intorno alle 17.30, il bus procedeva verso il Po e uno studente, un professore e l’autista sono rimasti feriti ma non in maniera grave.

Nell’impatto il mezzo pesante ha coinvolto anche altre auto parcheggiate. Sarebbero sette quelle danneggiate. La polizia dovrà verificare la dinamica dello scontro e capirne le cause. Corso San Maurizio è stato chiuso al traffico.

