Il Salone del Libro di Torino si chiude con 231 mila visitatori, nel 2026 paese ospite la Grecia

TORINO – Si chiude la XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino con un bilancio che parla chiaro: 231.000 presenze, 2.647 eventi ufficiali, 800 eventi del Salone Off e una partecipazione corale che ha trasformato il Lingotto in un vibrante crocevia internazionale della cultura. Il tema di quest’anno, “Le parole tra noi leggere”, è diventato un vero e proprio mantra di condivisione, dialogo e appartenenza per una comunità di lettrici e lettori sempre più ampia e appassionata.

Il Salone ha ospitato 977 spazi espositivi distribuiti nei padiglioni 1, 2, 3, 4, all’Oval, nel Centro Congressi e anche nella suggestiva Pista 500 della Pinacoteca Agnelli. L’edizione 2025 ha visto un particolare incremento nella giornata di giovedì, che ha registrato un +11% di affluenza rispetto all’anno precedente, segno di un interesse crescente anche nei giorni feriali.

L’evento è stato celebrato nel pomeriggio in Arena Bookstock da rappresentanti istituzionali e culturali, tra cui Silvio Viale, Claudia Porchietto, Giulio Biino, Alessandro Isaia, Domenico Carretta, Annalena Benini e Piero Crocenzi. Proprio durante questa occasione è stata svelata una delle novità più attese: la Grecia sarà il Paese ospite d’onore dell’edizione 2026, in programma dal 14 al 18 maggio.

Tra i momenti più partecipati della manifestazione, gli incontri con le grandi voci della letteratura mondiale: da Emmanuel Carrère a Mircea Cărtărescu, da Javier Cercas a Penelope Douglas, passando per Jean Reno, Yasmina Reza, Liv Strömquist e Scott Turow. Sul fronte italiano, folla e sale piene per Alessandro Barbero, Daria Bignardi, Gianrico Carofiglio, Donatella Di Pietrantonio, Ligabue, Matteo Zuppi, Salmo, Roberto Saviano, Antonio Scurati, Toni Servillo, Ornella Vanoni, Antonello Venditti e Sandro Veronesi.

Tra le novità più apprezzate, il Romance Pop Up: per la prima volta il Salone ha conquistato le 11 sale dell’Uci Cinema del Centro Commerciale Lingotto, dando vita a un format dedicato al mondo del romance. Sabato 17 maggio, 3.600 lettrici (e qualche lettore) hanno partecipato agli incontri Meet&Greet con 52 autrici (e un autore), esaurendo in soli trenta minuti tutte le 9.120 prenotazioni disponibili.

L’appuntamento è ora per il 2026, quando il Salone tornerà con il suo consueto carico di storie, volti e visioni. Dal 14 al 18 maggio, Torino si confermerà ancora una volta la capitale del libro e del pensiero, con il Rights Centre che aprirà le danze il 13 maggio, accogliendo editori e agenti letterari da tutto il mondo.

