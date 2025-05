La corsa Champions si decide all’ultima giornata: come si qualificano Juve, Roma e Lazio

TORINO – E’ un campionato di serie A splendido, che a 90′ dalla fine deve ancora emettere praticamente tutti i suoi verdetti. Napoli e Inter si giocano lo scudetto con i partenopei che partono con un punto di vantaggio. Entrambe già sicure di un posto in Champions League, così come l’Atalanta. Il quarto posto se lo giocano ancora Juventus, Roma e Lazio, divise tra di loro da un punto (Juve 67, Roma 66, Lazio 65). L’unica retrocessa è il Monza. Venezia, Empoli, Lecce, Parma e Verona tireranno fuori i denti per non diventare le altre due retrocesse in serie B.

Con quali risultati la Juventus entra in Champions League

Con la vittoria 2-0 sull’Udinese la Juve si è assicurata un vantaggio enorme per la conquista dell’ultimo posto disponibile per la Champions League 2025-26. Le basterà infatti andare a vincere a Venezia e non dovrà preoccuparsi dei risultati di Roma (impeganata a Torino con il Toro senza obiettivi) e Lazio (in casa con il Lecce che deve salvarsi). Ovviamente non sarà così facile come scriverlo su queste righe, anche perchè il Venezia giocherà la partita della vita per avere la possibilità di salvarsi.

Vediamo allora quali sono le altre possibilità di qualificazione nel caso la Juve non riuscisse a vincere a Venezia.

Se la Juve pareggia a Venezia e la Roma non vince col Toro. Ininfluente in questo caso il risultato della Lazio perchè in caso di arrivo a pari punti la Juve è in vantaggio sugli aquilotti. In pratica, se la Juve pareggia è fuori dalla Champons solo se la Roma vince a Torino.

Se la Juve perde a Venezia e Roma e Lazio perdono o pareggiano. Qundi anche se la Juve perde è necessario che una tra Roma e Lazio vinca per escluderla dalla prossima Champions League.

Tutto si deciderà domenica sera, quando si giocheranno in contemporanea Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus.

Scudetto assegnato già venerdì sera al termine di Napoli- Cagliari e Como-Inter.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese