Pontecurone: aveva con sé droga e centinaia di euro in contanti, arrestato pusher

PONTECURONE – Un uomo di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri per spaccio, il complice invece è in fuga.

I fatti

È partito tutto da un controllo dei carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento di due individui. Alla vista dei carabinieri, però, i due si sono divisi e hanno tentato una fuga precipitosa per le campagne. La pattuglia si è concentrata su uno dei fuggitivi, riuscendo a bloccarlo.

Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina ed eroina e di alcune centinaia di euro provento dell’illecita attività di spaccio. Mentre per lui, un 26enne, sono scattate le manette e l’arresto, proseguono le indagini per identificare il complice.

Nell’attesa dell’udienza, l’arrestato è stato sottoposto alla detenzione domiciliare con braccialetto elettronico.

