Pullman rimane incastrato in curva sulla strada regionale 23 del Sestriere: turisti bloccati per ore

USSEAUX – Una domenica pomeriggio di disagi per un nutrito gruppo di turisti che si sono trovati, loro malgrado, bloccati sulla strada regionale 23 del Sestriere.

In particolare sono le 15.30 di domenica 18 maggio, in val Chisone, Usseaux. Qui un pullman turistico, che arriva da Pinerolo, finisce incastrato durante la manovra per svoltare dalla strada regionale 23 del Sestriere verso il capoluogo. Il motivo di tale manovra potrebbe essere stata una errata indicazione del navigatore.

I turisti intanto rimangono lì per ore, insieme a un altro pullman bloccato ad Usseaux pieno di turisti perché non può passare.

A raccontare quanto accaduto è l’utente Matteo Bourcet che sui social scrive:

Ore 16 arriva finalmente una pattuglia di carabinieri che chiede all’autista “e adesso che facciamo?”, ore 19 il pullman è ancora incastrato, ci sono sempre due carabinieri e non sono arrivati né carro attrezzi né qualsiasi altra forma di supporto e/o aiuto. Intanto la strada di Usseaux rimane bloccata (la regionale per fortuna no, a senso alternato). Automobilisti continuano a giungere al bivio dal paese perché nessuno ha segnalato a monte il problema, nonostante siano passate oltre 3 ore, dovendo poi fare manovra e tornare indietro senza sapere da dove scendere. Un altro pullman è bloccato ad Usseaux pieno di turisti perché non può passare. Turisti arrivati da lontano che si lamentano di una non-gestione di un problema grosso e che faranno pubblicità negativa al nostro territorio, così come alla mancanza di supporto degli enti preposti e al modo di gestire i problemi. Il motivo per cui non potremo mai competere con le altre regioni alpine passa anche attraverso queste (brutte) figure…

Sul posto oltre ai carabinieri di Perosa Argentina, che hanno dovuto regolare il traffico, anche i vigili del fuoco. In serata la situazione è tornata alla normalità.

