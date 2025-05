Nuovo accoltellamento a Torino, questa volta al mercato di via Onorato Vigliani

TORINO – Sembra che a Torino un accoltellamento tiri l’altro. Dopo i diversi episodi verificatisi nella zona nord della città, l’ultimo appena due giorni fa, ora dobbiamo darvene conto di un altro, avvenuto alla periferia oppposta.

Un uomo è stato accoltellato questa mattina al mercato di via Onorato Vigliani (il mercato che occupa l’area “temporaneamente” da anni in attesa di tornare in piazza Bengasi). La persona ferita, che non è in condizioni preoccupanti, è un commerciante. L’aggressore è stato prontamente fermato dai carabinieri.

Per il momento non è stata rivelata la sua identità e non si conoscono i motivi del gesto. I carabinieri indagano per ricostruire quanto accaduto.

