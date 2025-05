Peste suina africana: due cinghiali positivi ad Acqui e Capriata d’Orba

ALESSANDRIA – Sono state rilevati due nuovi cinghiali positivi alla Peste suina africana in Provincia di Alessandria. Uno era ad Acqui Terme, l’altro a Capriata d’Orba. Il totale in regione sale a 783 casi, qui è disponibile l’aggiornamento completo delle positività nei singoli Comuni.

Per quanto riguarda i maiali, non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte.

In Liguria sono state riscontrate otto nuove positività: cinque in provincia di Genova, tre a Genova (273 in totale), una a Serra Riccò (venticinque), e una a Sestri Levante (sei); tre in provincia di Savona, due ad Albisola Superiore (tre), e una a Savona (sei). Il totale in regione sale a 1092.

Con la carcassa ritrovata ad Albenga nei mesi scorsi, rimangono 183 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

