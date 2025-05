Un blackout spegne il tribunale di Torino: saltano udienze e processi

TORINO – Un blackout ha mandato in tilt il tribunale di Torino questa mattina. La mancanza di corrente non permette il regolare svolgersi delle attività e tutte le udienze previste per la mattinata sono state sospese.

Il guasto elettrico ha coinvolto anche i sistemi di sicurezza ed i metal detector dell’ingresso. Per questo motivo la procuratore generale Lucia Musti ha interdetto l’accesso al pubblico. Possono entrare solo magistrati, avvocati e dipendenti.

