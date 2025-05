Lavoro e sicurezza: a Torino un Recruiting Day per guardie giurate in Emilia-Romagna

TORINO – Un’interessante opportunità di lavoro arriva a Torino per chi è in cerca di un’occupazione nel settore della vigilanza privata. Giovedì 22 maggio si terrà nel capoluogo piemontese un Recruiting Day organizzato da Coopservice Spa, in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Torino, per la selezione di nuove guardie particolari giurate (GPG) da impiegare in Emilia-Romagna.

I candidati selezionati saranno destinati a servizi di vigilanza armata, piantonamento, antirapina, antitaccheggio e televigilanza, con contratti di assunzione che partiranno già nelle prossime settimane. La sede dell’incontro di reclutamento sarà comunicata direttamente agli interessati dopo la candidatura.

L’iniziativa si inserisce all’interno del piano industriale 2024-2026 dell’Istituto di Vigilanza Coopservice (IVC), realtà del gruppo Coopservice che punta a rafforzare in modo significativo la propria presenza nel settore della sicurezza privata. Il gruppo, con oltre 3.800 addetti solo nella vigilanza e un totale di più di 20.000 dipendenti in vari settori (pulizia, logistica, gestione immobiliare), prevede infatti di assumere 700 nuovi professionisti entro il 2026.

Dopo le tappe in altre città italiane, Torino si conferma ancora una volta snodo cruciale per il reclutamento di personale specializzato, grazie alla sinergia tra aziende e servizi per l’impiego. Il Recruiting Day rappresenta anche un’occasione per professionisti già formati o aspiranti GPG per inserirsi in un mercato del lavoro stabile, regolamentato e in crescita.

Per partecipare all’Open Day è sufficiente candidarsi tramite la sezione “Lavora con noi” del sito di Istituto di Vigilanza Coopservice.

