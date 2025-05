Cascina Roccafranca compie 18 anni: una festa per celebrare il cuore pulsante di Mirafiori Nord

TORINO – La Cascina Roccafranca di Mirafiori Nord compie 18 anni e si prepara a celebrare la sua “maggiore età” con una festa lunga tre giorni – il 23, 24 e 27 maggio – fatta di giochi, musica, incontri, cultura e convivialità. Non solo un compleanno, ma un’occasione per riflettere sul percorso fatto e guardare con fiducia e progettualità al futuro. Un futuro che si fa ancora più solido grazie alla delibera appena approvata dal Consiglio Comunale di Torino, che rinnova per altri dieci anni la convenzione con la Fondazione Cascina Roccafranca.

Una casa per il quartiere

“Cascina Roccafranca rappresenta un esempio virtuoso di come si possa fare comunità nei quartieri”, afferma Jacopo Rosatelli, assessore alle Politiche sociali della Città di Torino. “È uno spazio pubblico vivo, accessibile e inclusivo, che promuove partecipazione e genera proposte culturali innovative. Come amministrazione, siamo orgogliosi di collaborare con le Circoscrizioni per sostenere realtà che rendono Torino più giusta, solidale e coesa”.

Dello stesso tenore le parole di Luca Rolandi, presidente della Circoscrizione 2: “Il traguardo della maggiore età è molto importante per il nostro territorio. Cascina Roccafranca è un presidio riconosciuto e apprezzato, un luogo di cultura, arte, inclusione sociale e partecipazione da valorizzare”.

Verso il futuro: nuove sfide per una comunità che evolve

Per Anna Prat, direttrice della Fondazione Cascina Roccafranca, “la maturità raggiunta è anche l’occasione per ripensarsi, interrogarsi su come stia cambiando Mirafiori Nord e come intercettarne i nuovi bisogni”. Proprio da questa riflessione nasce la volontà di esplorare nuovi fronti, come la creazione di orti comunitari, iniziative sul benessere e la salute in sinergia con il sistema sanitario, il rilancio dell’associazionismo e il coinvolgimento attivo dei giovani.

I numeri di Cascina Roccafranca

A raccontare l’impegno quotidiano della Cascina Roccafranca ci sono anche i dati. Tra settembre 2023 e agosto 2024, la struttura ha collaborato con oltre 200 associazioni e organizzazioni – più della metà ormai partner stabili – organizzando 562 attività tra corsi, eventi e sportelli informativi. I passaggi registrati sono stati oltre 190mila, con una media di 4mila a settimana su un arco di 47 settimane di apertura.

La gran parte delle attività (56%) è completamente gratuita, mentre un altro 15% è a offerta libera. Un risultato reso possibile anche dall’impegno di 261 volontari, che hanno donato oltre 20mila ore del proprio tempo.

Programma

23 maggio

Ore 15.30 – Gioco d’altri tempi

Il cortile di Cascina si animerà con giochi divertenti e rivisitati! Un’occasione per far divertire i bambini dai 6 ai 13 anni. A cura della Cooperativa L’Arcobaleno.

Ore 17.00 – Chiudiamo l’Ombrellone: la Creatività resta aperta!

Festa finale dei laboratori de La Rocca Incantata con giochi e attività per bambini da 0 a 6 anni. A cura della Cooperativa Educazione Progetto.

Ore 17.00 – Merenda per tuttə!

Un momento di condivisione offerto da Coop per tutti i partecipanti.

Ore 18.00 – Inaugurazione del Frigobook

Un nuovo spazio per la lettura, a cura dell’associazione Pagina 37.

Ore 18.30 – Dopo 18 anni… diamo i numeri!

Un momento istituzionale interattivo per raccontare i dati, le curiosità e i successi di questi primi 18 anni di attività, con saluti istituzionali da parte della Città di Torino, della Circoscrizione 2 e della Compagnia di San Paolo. A portare i saluti dell’Amministrazione Comunale sarà presente l’assessore alle Politiche sociali Jacopo Rosatelli.

Ore 19.30 – Apericena presso Andirivieni Caffetteria

Un apericena a buffet con consumazione compresa: adulti 15€, fino a 10 anni 8€. Prenotazione obbligatoria al numero: 011 19503860.

Ore 21.00 – Vocal ExCess in Concerto!

Il primo coro rock d’Italia si esibirà nel cortile della Cascina, portando energia e divertimento a tutti i presenti.

24 maggio

Ore 16.00 – Laboratorio di propedeutica musicale

Divisi in due turni (4-6 anni e 1-3 anni), i bambini potranno avvicinarsi alla musica. Prenotazione obbligatoria: scuolapopolaremusica@gmail.com.

Ore 16.30 – Roccavision Contest, 4a edizione

Una sfida musicale tra le orchestre delle scuole secondarie I.C. Ezio Bosso e I.C. Salvemini.

Ore 19.30 – Festa dei Vicini

Cena condivisa con piatti da casa, accompagnata da musica a cura del Quinto Quartet.

27 maggio

· Ore 18.00 – Alessandro Barbero presenta il libro “Romanzo Russo” (ed. Sellerio); evento a cura dei gruppi di lettura di Leggermente.

