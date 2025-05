Violento nubifragio nella notte su Torino: fulmini e allagamenti in città e in collina

TORINO – Un violento nubifragio con una serie di temporali si è abbattuto nella notte su Torino, come era stato previsto. Fulmini sono caduti in diverse zone della città e molte sono le zone allagate. In alcune zone, soprattutto fuori Torino, ci sono state anche piccole grandinate. Ancora presto per capire se ci sono stati dei danni più consistenti.

“La nuova perturbazione – ricorda Andrea Vuolo – sta dunque entrando nel vivo e causerà il passaggio di piogge a tratti molto intense tra la mattinata e le prime ore del pomeriggio di oggi, prima di un graduale miglioramento con parziali schiarite verso sera. Prestare attenzione ai possibili temporali e nubifragi semi-stazionari che in mattinata potranno interessare le aree pedemontane comprese tra Canavese e Cuneese, dove sono attesi locali accumuli pluviometrici abbondanti insieme a possibili allagamenti”.

Il video che mostra i fulmini caduti in città

