Limone Piemonte si trasforma in un museo a cielo aperto: dal 23 al 25 maggio 2025 il Raduno di Veicoli Militari d’Epoca

LIMONE PIEMONTE – Limone Piemonte si prepara a vivere un tuffo nella storia dal 23 al 25 maggio 2025, quando le sue strade ospiteranno il Raduno di Veicoli Militari d’Epoca. Un evento che unirà appassionati di motori, curiosi e turisti in un viaggio tra memoria storica e meccanica d’autore.

Organizzato dall’IMVCC (International Military Vehicle Collectors Club) e dall’ASI (Automotoclub Storico Italiano), in collaborazione con il Comune di Limone Piemonte, il raduno porterà in paese oltre 50 veicoli militari perfettamente restaurati, testimoni viventi di epoche passate.

La manifestazione prenderà il via venerdì 23 maggio alle 15 con l’arrivo degli equipaggi in Piazza San Sebastiano. I mezzi saranno poi sistemati lungo via Roma, dove resteranno in esposizione per tutta la durata del weekend. La giornata inaugurale si concluderà con una cena di gruppo, occasione per conoscersi e scambiarsi storie e aneddoti.

Sabato 24 maggio sarà dedicato alla prima prova di guida: i veicoli partiranno alle 9 per un percorso che, tra asfalto e sterrato, li condurrà fino al Forte Centrale, al confine di Stato. Il rientro in paese è previsto intorno alle 11.30, con i mezzi nuovamente in esposizione nel centro cittadino. Il pranzo sarà libero, con possibilità di scegliere tra i ristoranti convenzionati.

La sfilata delle auto storiche

Il clou del weekend arriverà domenica 25 maggio. Alle 10 i veicoli sfileranno per le vie del paese, partendo ancora una volta da via Roma, per poi affrontare una seconda prova di guida lungo l’anello del Maneggio e nel suggestivo Vallone di San Giovanni. Il corteo rientrerà alle 12 nel cuore di Limone per il pranzo finale, e la chiusura ufficiale dell’evento avverrà alle 15 in Piazza del Municipio, con il saluto agli equipaggi partecipanti.

Il raduno si preannuncia come un’occasione imperdibile per ammirare autentici pezzi di storia in movimento, riscoprire pagine del passato e vivere Limone Piemonte da una prospettiva inedita, tra motori, montagne e memoria. Una tre giorni dove il rombo dei motori si fonde con l’eco della storia.

