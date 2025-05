Uomo di 54 anni morto a Roddi investito in uno scontro stradale

RODDI – Un uomo di 54 anni è morto a Roddi in seguito ad uno scontro stradale. Un uomo al volante di un’autoha travolto il pedone. Sul posto sono intervenute un’ambulanza ed anche l’elicottero del 118, ma i soccorsi si sono rivelati inutili e non hanno potuto fare nulla per salavare la viata dell’uomo, che era residente a Verduno. Si indaga per ricostruire la dinamica del sinistro.

