Giovedì 22 maggio nuova allerta gialla sul Piemonte per temporali e grandine

TORINO – Dopo 24 ore di pausa torna l’allerta gialla sul Piemonte per rischio idrogeologico giovedì 22 maggio. Secondo Arpa Piemonte oggi sono previsti deboli rovesci e temporali sulle Alpi in possibile transito in pianura, più probabili sul Cuneese, con intensificazioni nella serata a nord.

Domani invece sono previste piogge diffuse e temporali localmente anche forti o molto forti con grandine e raffiche di vento, più diffusi al mattino e più localizzati sulle zone meridionali al pomeriggio. Ventilazione sostenuta sul Piemonte orientale. I fenomeni sono in generale attenuazione dalla sera.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese