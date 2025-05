Torna il maltempo sul Piemonte, violenta grandinata ad Andorno Micca – VIDEO

TORINO – Come avevamo già anticipato, torna il maltempo sulla nostra regione e torna anche l’allerta gialla per temporali e grandine con rischio idrogeologico su tutto il Piemonte centro-meridionale ed orientale per la giornata di domani, ad esclusione delle aree alpine e pedemontane comprese tra Pinerolese, Sangone, Susa, Lanzo, Canavese, Biellese, Sesia e VCO.

I temporali attesi soprattutto tra la notte e il tardo pomeriggio di giovedì saranno accompagnati da nubifragi e grandinate, con conseguenti allagamenti per possibili quantitativi di pioggia abbondanti su pianure nord-orientali, orientali e meridionali (fino ad oltre 50-70 millimetri laddove si dovesse verificare una locale stazionarietà dei nuclei temporaleschi), insieme ad un accumulo di grandine al suolo.

Nel pomeriggio di oggi, infatti, un forte temporale ha interessato i settori pedemontani del Biellese e in particolare una violenta grandinata si è abbattuta ad Andorno Micca con chicchi fino a 2-3 centimetri di diametro.

Le previsioni per le prossime ore

Secondo un nuovo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, dopo la parentesi soleggiata e mite di queste ultime ore, con temperature massime fino a 24-26°C in pianura, sull’alto Piemonte iniziano i primi effetti della nuova perturbazione in arrivo dal Nord Europa, la quale sarà seguita anche da una massa d’aria piuttosto fresca in quota.

I primi forti temporali, di tipo pre-frontale, si sono infatti già formati tra alto Canavese, Biellese, Valsesia, VCO e Cuneese, con locali nubifragi.

La nuova perturbazione – continua Vuolo -, coadiuvata da una circolazione depressionaria centrata sulla Penisola scandinava, sarà inoltre caratterizzata dall’isolamento di un nucleo di aria fredda alle medio-alte quote della troposfera che incrementerà notevolmente l’instabilità atmosferica sul Piemonte, in concomitanza di una temporanea rotazione delle correnti dai quadranti meridionali, con una spiccata curvatura ciclonica durante il passaggio del sistema frontale atteso per il pomeriggio di domani, giovedì 22 maggio.

Già tra mercoledì sera e la notte su giovedì, rovesci e temporali sparsi – ma localmente intensi – si formeranno tra alto Canavese, Biellese, medio-alto Vercellese, Novarese e VCO, con possibili nubifragi e grandinate di piccole dimensioni.

Dalla tarda notte e in mattinata nuovi temporali tenderanno a formarsi anche su Monferrato e Alessandrino, ma sarà poi nel pomeriggio – in concomitanza dell’ingresso del nucleo freddo in quota – che si assisterà ad una rapida accentuazione ed estensione di nubifragi e temporali al resto della region (in moto da Nordovest verso Sudest) con fenomeni forti o molto forti tra pianure e colline di Torinese, Cuneese, Astigiano e Alessandrino, dove si potrebbe anche strutturare una o più linee temporalesche che seguiranno l’avanzamento del fronte freddo (squall line), ma comunque con tendenza ad una successiva attenuazione delle precipitazioni in serata a partire dall’alto Piemonte.

Venerdì, conclude il meteorologo, è atteso poi un generale miglioramento con ampie schiarite prima di una nuova fase instabile (di tipo post-frontale) che, tra venerdì sera e la mattinata di sabato, potrà determinare l’innesco di nuovi acquazzoni e temporali tra Lago Maggiore, Biellese, Novarese, Torinese, Vercellese, Astigiano e Cuneese. Seguiranno però ampie schiarite da sabato pomeriggio, in attesa di una domenica ben soleggiata e mite e con temperature massime che si riporteranno anche verso la soglia dei 25°C in pianura.

Foto di repertorio

