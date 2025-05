Arriva il Weekend della Prevenzione a Le Fornaci di Beinasco

TORINO – Il Parco Commerciale Le Fornaci lancia un’iniziativa speciale dedicata alla prevenzione. Sabato 24 e domenica 25 maggio, dalle 15:00 alle 19:00, il centro ospiterà il Weekend della Prevenzione, una manifestazione completamente gratuita pensata per sensibilizzare i visitatori sui temi della salute attraverso attività pratiche e informazione diretta.

Il Weekend della Prevenzione si articolerà in quattro aree tematiche allestite all’interno della galleria del centro commerciale, ognuna dedicata a una specifica disciplina sanitaria. In queste aree, i visitatori potranno usufruire di screening gratuiti e controlli di salute, ricevere consigli personalizzati da esperti e confrontarsi con professionisti del settore. Gli ambiti trattati spazieranno dall’optometria alla salute dentale, passando per l’ortopedia e il monitoraggio generale del benessere.

Uno degli appuntamenti più attesi del weekend sarà sicuramente lo spettacolo del team HEIMI, un collettivo di professionisti della salute che ha saputo conquistare oltre 1,2 milioni di follower sui social media. Sabato pomeriggio, dalle 17:00 alle 18:30, HEIMI si esibirà in uno spettacolo live che affronterà temi legati alla prevenzione.

Un’altra novità è la Capsula del Benessere, una postazione tecnologica self-service che è stata introdotta nel Parco Commerciale Le Fornaci lo scorso febbraio, e che permette a chiunque di monitorare in pochi minuti alcuni dei principali parametri fisiologici, come pressione, frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno e composizione corporea.

