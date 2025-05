I Negramaro a Torino, a sorpresa cantano e suonano “Meraviglioso” in cima alla Mole – VIDEO

TORINO – In città per promuovere il loro tour che il 10 ottobre 2025 farà tappa alla Inalpi Arena di Torino, i Negramaro hanno dato spettacolo.

Danilo Tasco e Giuliano Sangiorgi sono stati protagonisti di una mattinata nel capoluogo, in visita al Museo del Cinema con il presidente del Enzo Ghigo. Poi sono saliti in cima alla Mole Antonelliana e hanno improvvisato con chitarra e voce la loro versione del brano di Domenico Modugno Meraviglioso, con una dedica a Torino: “Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, la Mole”.

Abbiamo avuto l’onore di suonare nel cielo di Torino da uno dei suoi punti più incantevoli. Meraviglioso.

Si legge sui social del gruppo.

