Torino, cerca di violentare una postina nell’androne del palazzo e poi molesta anche l’amica: arrestato portinaio

TORINO – È stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale l’uomo di 40 anni che ha cercato di abusare di una donna e dopo anche dell’amica di lei.

I fatti

Accade tutto in via Lamarmora, nel quartiere della Crocetta. Qui la postina chiede aiuto ad alcuni passanti perché non riesce a trovare il nome del destinatario della posta che deve consegnare; in quel momento giunge sul posto un uomo che le dice essere il portinaio di un palazzo vicino e si offre di aiutare la trentenne.

La invita a seguirlo nello stabile dove lui lavora e allora, nel gabbiotto presente nell’androne, tenta di approcciarsi alla donna con abbracci e baci, fino al tentativo di violenza sessuale quando si abbassa i pantaloni. Ma la giovane riesce a divincolarsi e a scappare dal palazzo. Chiama un’amica, che è nelle vicinanze, e poi il 112.

Quando l’amica giunge sul posto, dopo aver cercato di tranquillizzare la donna, decide di affrontare l’uomo che, per tutta riposta, tenta di molestare anche lei. Quando arrivano i carabinieri, allertati anche da altre chiamate effettuate dai passanti, arrestano il 40enne e lo portano in caserma.

