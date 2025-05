La Reale Mutua Torino ’81 batte la Lazio anche al ritorno ed è in finale per la promozione in A1 di pallanuoto

TORINO – Dopo il successo casalingo di sabato in gara 1, la Reale Mutua Torino ’81 ha vinto anche alle Cupole di Acilia contro la Lazio Nuoto. 14-12 a Torino e 11-12 ad Acilia per la doppia vittoria in semifinale che assicura l’accesso alla finale Play Off per Torino, che incontrerà la Canottieri Napoli che ha archiviato il Sori in due partite.

Simone Aversa al termine della sfida: “È una grande soddisfazione riportare la Torino’81 in finale per la promozione in A1, è un traguardo che ci eravamo prefissati. Oggi i ragazzi sono stati bravissimi a rimanere in partita mentalmente dopo i primi due tempi, nei quali la Lazio ha giocato con grande intensità, l’inerzia era tutta dalla loro parte. Dal terzo tempo, con ordine in attacco e una migliore organizzazione difensiva, siamo riusciti a minare le sicurezze dei nostri avversari, quasi una fotocopia di gara 1, ma a parti invertite. Un grande merito di questa squadra è stato difendere con grande sacrificio nonostante le tante espulsioni a sfavore. Complimenti ai ragazzi per la tranquillità che hanno dimostrato in acqua e per l’attenzione a contenere le ripartenze dei nostri avversari, aspetti su cui abbiamo focalizzato l’attenzione negli ultimi allenamenti”.

“La squadra dopo gara 1 – continua Aversa – ha fatto un ulteriore crescita sotto il profilo del gioco, dell’applicazione e della presenza in acqua. Per il terzo anno consecutivo affronteremo la Canottieri Napoli, possiamo considerarla una “bella”, per vincere dobbiamo fare un ulteriore upgrade!”.

Gli uomini di Simone Aversa potranno così giocarsi nuovamente la possibilità di essere promossi nella massima serie di pallanuoto italiana. Un risultato splendido.

Il tabellino della partita

S.S. LAZIO NUOTO – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 11-12 (3-2; 5-2; 1-4; 2-4)

S.S. LAZIO NUOTO: Marchetti, Olivi 1, Dominici 1, Silvestri 2, Korban 2, Nenni, Russo, Costanzo 1, Tresa 1, Troiani 1, Giacomone 2, Righetti, Leoni, Filippi. All. Ruffelli

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 2, Abate, Tononi 2, Maffè 2, Cigolini, Costa 1, G. Novara 1, Gattarossa 2, E. Novara, Colombo 1, Santosuosso, Ermondi 1. All. Aversa

