A Foglizzo una delle tappe della IV edizione del Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche

La Fondazione Maruzza, impegnata nella promozione delle cure palliative pediatriche, ha dato il via alla IV edizione del Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche (GCPP), inaugurato lo scorso 15 maggio a Padova , che terminerà a Palermo il 15 giugno. Le prime tre edizioni hanno avuto oltre 45.000 partecipanti, 166 eventi in 17 Regioni e il coinvolgimento di più di 220 associazioni.

Una delle tappe si terrà il 24 maggio 2025 a Foglizzo con partenza dall’Hospice Anemos gestito dalla Fondazione Luce per la vita e dall’hospice Casainsieme di Salerano.

Il tema di quest’anno, “Diventa PalliAttivo”, è un appello a farsi promotori di una corretta informazione e di una cultura della cura consapevole. Significa diventare cittadini attenti, informati e solidali, capaci di sostenere e comprendere il valore delle cure palliative pediatriche e il ruolo di chi, ogni giorno, si prende cura dei bambini con malattie inguaribili.

Le Cure Palliative Pediatriche mirano a garantire la miglior qualità di vita possibile ai minori con patologie complesse, grazie all’intervento di professionisti specializzati che operano preferibilmente a domicilio. Secondo l’ultimo studio PalliPed 2022–2023, pubblicato sull’Italian Journal of Pediatrics a gennaio 2025, i bambini seguiti da servizi specialistici di cure palliative pediatriche sono saliti dal 15% al 25% in tre anni. Tuttavia, la copertura resta disomogenea: solo 18 centri specialistici sono attivi in 14 Regioni e 2 Province Autonome, mentre 8 Regioni risultano ancora prive di un centro di riferimento dedicato. A livello globale, si stima che oltre 22 milioni di neonati, bambini e adolescenti affetti da malattie inguaribili potrebbero beneficiare delle Cure Palliative Pediatriche. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le CPP rappresentano un’assistenza attiva e globale rivolta al bambino nella sua interezza — corpo, mente e spirito — e includono il sostegno costante alla famiglia.

