Che cos’è la “Festa dei vicini”, che si festeggerà in tutti i quartieri di Torino sabato 24 e domenica 25

TORINO – Sabato 24 e domenica 25 maggio in tutta la città di Torino si festeggerà la “Festa dei vicini”. Si tratta di una ricorrenza europea, chiamata appunto Giornata Europea dei Vicini, a cui l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale aderisce da 14 anni.

Nei cortili delle case (di edilizia pubblica e privata) ci saranno aperitivi, pranzi, cene condivise, giochi e attività ludiche, musica, spettacoli, attività che potranno essere organizzate o anche estese alle Case del quartiere, gli oratori, le associazioni e così via.

Per esempio l’Atc organizza “il torneo di calcetto e festa nel giardino condominiale del complesso di via Como/corso Novara, quartiere Aurora; pranzo condiviso e attività di animazione in via Gallina, Barriera di Milano; spettacolo teatrale e aperitivo nel cortile di via Forlì a Lucento; laboratori e mostra fotografica in via Montevideo, Borgo Filadelfia e ancora: pulizia della piazza e cura del verde pubblico in piazza Paravia, nel quartiere San Donato; merenda condivisa e musica in via San Massimo, giochi e attività ludiche in via De Bernardi e in via Romolo Gessi, a Mirafiori”.

Il senso della festa è rafforzare il senso di comunità e di solidarietà, promuovendo le buone relazioni di vicinato e rinforzando i legami di prossimità e di solidarietà sociale. Tutti gli appuntamenti sono raccolti qui.

