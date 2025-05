Grugliasco, 83enne investe bambina di 5 anni e non si ferma a soccorrerla: individuato grazie alle telecamere

GRUGLIASCO – Erano le 9,30 di sabato 17 maggio, quando una Lancia Y guidata da un 83enne che stava percorrendo viale Echirolles, nella zona del mercato rionale, urta con lo specchietto retrovisore la testa di una bambina di 5 anni che stava attraversando la strada. Il vetro dello specchietto si stacca e la bambina cade a terra. Diverse persone accorrono per vedere come sta, ma non l’automobilista che fugge via.

La bambina è stata soccorsa dall’ambulanza del 118 e trasportata all’ospedale di Rivoli in codice giallo. Fortunatamente la prognosi è di pochi giorni.

La presenza di testimoni e di telecamere ha permesso alla Polizia Locale di Grugliasco di individuare l’uomo nel giro di 5 ore. Il pirata della strada è stato raggiunto a casa sua intorno alle 14:30. Per lui la probabile denuncia per omissione di soccorso.

