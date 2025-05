Scudetto all’ultima giornata, è già successo 27 volte: 15 a Juve o Toro

TORINO – Venerdì sera Napoli e Inter si giocheranno lo scudetto in 90 minuti. La squadra di Conte parte con un punto di vantaggio ma è noto che in una singola partita non c’è nulla di scontato, figuriamoci in due singole partite. L’assegnazione dello scudetto all’ultima giornata è uno spettacolo di emozioni per i tifosi e non è così raro come si potrebbe pensare. Da quando esiste il girone unico, 1929, è già successo 27 volte.

Ben 15 di queste ha coinvolto le squadre di Torino, Juve e Toro, che hanno mantenuto, perso o recuperato lo svantaggio che avevano a 90′ dalla fine. Alcuni casi sono notissimi, altri si sono persi nel tempo. Ripercorriamo la storia degli scudetti assegnati all’ultima giornata che hanno coinvolto Juve e Toro.

Gli scudetti di Juventus e Torino vinti o persi all’ultima giornata

1935 – Juve e Inter arrivano all’ultima giornata a pari punti. La Juve vince 0-1 a Firenze, l’INter viene sconfitta 4-2 a Roma dalla Lazio (un risultato che ai tifosi bianconeri ricorderà qualcosa). Juve Campione d’Italia per la quinta volta di fila.

1943 – Il Torino si presenta a Bari con un punto di vantaggio sul Livorno. Vince 0-1 nel finale e si porta a casa il primo dei 5 scudetti consecutivi del Grande Torino.

1954 – Questa volta è l’Inter ad arrivare all’ultimo atto in vantaggio sulla Juve. Vincono entrambe e lo scudetto va a Milano.

1967 – E’ l’anno del primo clamoroso sorpasso sul traguardo per la Juve. I bianconeri battono la Lazio, l’Inter perde a Mantova e la classifcia finale dice Juve 49, Inter 48.

1972 – Sono addirittura tre le squadre che possono vincere lo scudetto all’ultima giornata. La Juve ha 41 punti, il Toro e il Milan 40. La Juve batte 2-0 il Vicenza e può festeggare senza preoccuparsi dei risultati dei rivali (che vincono entrambe per un campionato che si chiude con te squadre in un punto).

1973 – Nuovo arrivo a tre, ma con emozioni mica da ridere. A 90′ dalla fine il Milan ha un punto di vantaggio su Juve e Lazio ma all’ultima giornata vincono solo i bianconeri (1-2 a Roma), le alte due venogno sconfitte (il MIlan nella “fatal Verona” 5-3) e lo scudetto è di nuovo della Juve.

1975 – La Juve arriva con due punti di vantaggio sul Napoli. Vincono entrambe e scudetto sempre alla Juve.

1976 – Sono gli anni della rivalità in testa tra le torinesi. Il Toro ha un punto di vantaggio e pareggia col Cesena. Però è sufficiente, perchè la Juve viene clamorosamente sconfitta a Perugia (anche questo è un nome che ritornerà).

1977 – Parti invertite l’anno dopo. La Juve ha un punto di vantaggio a una giornata dalla fine. Questa volta però vincono entrambe e lo scudetto è della Juve.

1981 – La Juve questa volta si gioca lo scudetto con la Roma. Arriva sul traguardo con un punto di vantaggio e vince 1-0 con la Fiorentina. La Roma pareggia ad Avellino. E’ l’anno del gol di Turone.

1982 – Juve e Fiorentina arrivano a pari punti all’ultimo atto. La Juve del Trap vince 0-1 a Catanzaro col famoso rigore di Brady, la Fiorentina fa 0-0 a Cagliari. Scudetto ancora alla Juve.

1986 – La Juve si presenta con due punti di vantaggio sulla Roma e vince 2-3 a Lecce. E’ l’ultimo scudetto del Trap prima dell’era Lippi.

2000 – E’ l’anno del diluvio di Perugia. La Juve arriva con due punti di vantaggio sulla Lazio ma perde 1-0 dopo un intervallo di oltre un’ora. La Lazio fa fuori la Reggina e compie il sorpasso.

2001 – Roma 72, Juve 70, Lazio 69. Tre squadre per uno scudetto a una partita dal termine ma la Roma supera 3-1 il Parma e festeggia il titolo.

2002 – Di nuovo tre squadre per uno scudetto a una partita dal termine ma le emozioni sono ben diverse. E’ il 5 maggio e l’Inter ha 69 punti, la Juve 68 e la Roma 67. Del Piero e Trezeguet sistemano la pratica Udinese ma all’Olimpico va in scena il dramma: la Lazio vince 4-2 sull’Inter di Ronaldo, che finisce addirittura terza.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese