Torino, i bambini si prendono Barriera di Milano con una parata artistica tra musica e colori

TORINO – Una ventata di allegria, musica e colori ha invaso ieri il quartiere Barriera di Milano, a Torino, grazie a una parata artistica che ha visto protagonisti oltre cento bambini delle scuole primarie del territorio. L’iniziativa, organizzata da Fondazione Mus-e Italia con la collaborazione degli artisti Manuel Vennettilli e Alessandro Bucchieri, ha trasformato le vie del mercato di Piazza Foroni in un palcoscenico a cielo aperto tra strumenti musicali, giochi circensi e flash mob improvvisati.

I piccoli allievi di quattro classi dell’Istituto Comprensivo Gabelli – Pestalozzi hanno sfilato lungo il mercato con una performance coinvolgente e vivace, culminata in una coreografia collettiva nella zona centrale. Un momento di festa e condivisione, pensato per restituire visibilità e voce all’infanzia del quartiere, spesso penalizzata da un contesto sociale complesso.

«In un quartiere ad alto rischio sociale, recentemente colpito da episodi di cronaca nera, questa parata rappresenta un gesto simbolico e potente», ha spiegato Concetta Mascali, coordinatrice locale di Fondazione Mus-e a Torino. «I bambini che vivono e frequentano la scuola qui ogni giorno hanno oggi rivendicato il diritto a esserci, a essere ascoltati e a immaginare un futuro diverso: vivo, creativo, coeso».

Ad assistere alla performance, oltre ai passanti e ai commercianti del mercato, anche altre classi dell’Istituto, coinvolte come pubblico e parte integrante della giornata. L’obiettivo dell’iniziativa, come sottolineato dagli organizzatori, è stato non solo educativo e artistico, ma anche profondamente sociale.

«La nostra missione è portare l’arte là dove ce n’è più bisogno, per costruire ponti, non muri», ha dichiarato Maria Garrone, presidente di Fondazione Mus-e Italia. «Attraverso il linguaggio universale della creatività, oggi abbiamo dato voce a un’infanzia spesso invisibile, celebrando il valore della comunità, della diversità e della partecipazione. È nelle scuole pubbliche dei territori più fragili che si costruisce il futuro del nostro Paese».

La parata artistica si inserisce in un più ampio programma di interventi promossi da Mus-e Italia in contesti scolastici e urbani ad alta complessità, con l’intento di contrastare la povertà educativa e promuovere l’inclusione sociale attraverso le arti performative.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese