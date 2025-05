Nuova aggressione all’istituto Romolo Zerboni di Torino, il docente colpito con uno schiaffo era già stato malmenato

TORINO – Era fine aprile quando un allievo di una classe seconda dell’istituto superiore Romolo Zerboni, in via Della Cella, nel quartiere Madonna di Campagna, aveva aggredito due docenti dando un calcio a un’insegnante e colpendone un altro a schiaffi in faccia. Questi aveva dovuto recarsi in pronto soccorso dove era stato medicato. Dopo quanto accaduto l’insegnante aveva inoltre presentato denuncia alla polizia.

Oggi è capitato di nuovo: stesso istituto e stesso docente.

Secondo quanto si apprende, questa volta il professore sarebbe stato colpito con uno schiaffo da un allievo durante una interrogazione. Come se non bastasse, quasi nello stesso momento, un altro studente avrebbe innescato una fiammata al primo piano dell’istituto, utilizzando una bomboletta di deodorante spray e un accendino.

Sul posto è dovuta intervenire la polizia, mentre il docente è stato trasferito in ospedale con una ambulanza. Si tratta dell’ennesimo episodio violento, spia di una situazione difficile che riguarda l’istituto in questione. Al punto che potrebbe presto esserci una protesta da parte dell’intero corpo insegnante, ormai esasperato.

