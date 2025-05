Cadono calcinacci in piazza San Carlo a Torino: intervento dei vigili del fuoco

TORINO – Nella giornata di ieri, una squadra dei vigili del fuoco è dovuta intervenire in piazza San Carlo a Torino per mettere in sicurezza un’area dalla quale era arrivata una segnalazione di distacco e caduta calcinacci da un edificio.

Probabilmente il fatto è legato all’ondata di maltempo che negli scorsi giorni ha investito la nostra regione. A seguito dell’arrivo della squadra, l’area è stata circondata e messa in sicurezza.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita a seguito della caduta del materiale.

