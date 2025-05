Positivo al crack uno dei due bambini trovati soli e nel degrado in un appartamento di Torino

TORINO – Una storia di degrado e abbandono che arriva dal quartiere Parella di Torino e che assume sempre di più i contorni di una situazione che sarebbe potuta finire in tragedia.

Hanno uno e quattro anni i bambini recuperati ieri mattina in un appartamento al piano terra in via Valentino Carrera: erano in casa completamente soli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario e i carabinieri dopo la segnalazione dei servizi sociali, che si stavano occupando della famiglia, che sentivano i piccoli piangere in casa.

Terribile lo scenario che si sono trovati davanti quando, tramite una finestra, sono riusciti a entrare nell’alloggio: i piccoli erano in stato di totale abbandono e degrado, tra sporcizia e tracce di droga, a fianco a loro le pipette per fumare il crack. I bimbi sono stati quindi immediatamente portati all’ospedale Regina Margherita per le cure del caso e uno di loro è stato trovato positivo alla droga, probabilmente a causa dell’inalazione di fumo passivo derivato dalle sostanze consumate dalla coppia.

I piccoli, monitorati dai servizi sociali, sono stati dimessi nel tardo pomeriggio di ieri e accompagnati a casa di una famiglia affidataria, già individuata da Casa affido. Le forze dell’ordine stanno invece cercando i genitori dei bambini, solo la madre però ha la patria potestà, ma risulta irraggiungibile.

