Alpinista precipita lungo la via Nautilus, salvato dal Soccorso Alpino

VALLE DELL’ORCO – Momenti di forte tensione nel pomeriggio di oggi sulla parete del Sergent, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Un alpinista è precipitato durante l’arrampicata sulla via Nautilus, restando sospeso nel vuoto e privo di conoscenza.

L’allarme è scattato intorno alle ore 15, quando uno dei compagni di cordata ha contattato il 112, dando il via all’intervento di emergenza. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, insieme al personale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

Nel frattempo, i compagni hanno calato il ferito fino a una sosta più sicura, dove ha ripreso conoscenza. Da un punto più alto della parete, l’equipe medica sbarcata al verricello ha raggiunto l’uomo con una manovra in corda. Dopo averlo stabilizzato, l’alpinista è stato trasportato in ospedale con un politrauma in codice giallo: le condizioni, pur serie, non risultano critiche.

