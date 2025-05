Calcio, Serie A: Venezia-Juventus finisce 2-3, il Toro perde in casa contro la Roma

TORINO – Questa sera in campo entrambe le squadre piemontesi.

Allo stadio Pier Luigi Penzo, Venezia-Juventus finisce 2-3 in favore dei bianconeri. I bianconeri si prendono l’ultimo posto utile per la Champions League: k.o. il Venezia, retrocesso in B assieme al Monza e all’Empoli, sconfitto in casa dal Verona. Decisivo, dopo i gol di Yildiz al 25′ e Kolo Muani al 31′, il rigore conquistato da Conceiçao e realizzato da Locatelli al 73′.

A Torino è la Roma a vincere 0-2 sui granata che concludono così un campionato mediocre, mentre i tifosi continuano la protesta contro la società e il presidente Cairo. Finisce quindi il campionato di serie A e l’avventura di Ranieri come allenatore che chiude con una vittoria la sua grande carriera, ma non riesce a conquistare una qualificazione Champions.

