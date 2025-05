“Caschi d’arte per il cuore”, al Regina Margherita di Torino i bimbi ricoverati disegnano i caschi dei piloti

TORINO – Sport, arte e solidarietà all’ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute e della Scienza di Torino dove si è svolto l’evento “Caschi d’arte per il cuore“, in collaborazione con E 20 Motors s.r.l., Emg Eventi e l’Associazione Amici dei Bambini Cardiopatici di Torino, a favore dei bambini ospedalizzati.

Il progetto

Il progetto consiste nella personalizzazione dei caschi dei piloti con disegni liberi realizzati dai bambini ricoverati. Tutti i disegni consegnati ai piloti verranno esaminati e selezionati da una commissione per personalizzare i caschi che i piloti indosseranno nelle gare ufficiali.

I caschi così realizzati potranno poi essere esposti in mostre speciali negli ospedali, musei e circuiti motociclistici. Inoltre potrà essere organizzata un’asta benefica in cui i caschi realizzati dai bambini e utilizzati dai piloti, potranno essere venduti per raccogliere fondi a sostegno di nuove iniziative benefiche.

Erano presenti i piloti: Alessio Reboa r7, Alberto Surra moto2 , Luca Pedersoli Yamaha trainer, Alberto Butti superbike Civ, Josephine Bruno sportbike, Sorrenti Mattia sportbike, Arianna Barale WEC/civ femminile, Max De Simone (ex pilota Emg), Conte Davide sportbike, Alessio Finello mondiale moto E, Andrea Sorrenti Trofeo Suzuki, Nocera Domenico pilota auto.

