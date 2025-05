Entra in servizio l’ambulanza numero 300 della Croce Verde di Torino

TORINO – Traguardo storico per la Croce Verde di Torino che ha annunciato la prossima messa in servizio dell’ambulanza numero 300, non solo un risultato operativo, ma anche il simbolo di oltre un secolo di impegno nella pubblica assistenza.

La storia della Croce Verde di Torino

Fondata nel 1907, Croce Verde Torino ha attraversato generazioni e trasformazioni profonde, accompagnando la crescita della città e del suo tessuto sociale. Dalla barella a mano dei primi interventi, spinta dai volontari tra le vie acciottolate del primo Novecento, ai primi veicoli motorizzati negli anni Trenta, la flotta della Croce Verde si è evoluta con la tecnologia e con le esigenze sanitarie.

Negli anni Sessanta e Settanta, l’associazione ha potuto contare su mezzi come la Fiat 850T e il Fiat 238, modelli iconici per una generazione di volontari che hanno affrontato emergenze e servizi di trasporto sanitario in un’Italia in rapida trasformazione. Con l’arrivo dei primi Fiat Ducato negli anni Ottanta e Novanta, l’assistenza ha fatto un ulteriore salto di qualità, grazie a dotazioni sanitarie più moderne e all’affidabilità su strada.

Oggi, con l’ambulanza numero 300, Croce Verde Torino celebra un patrimonio fatto di tecnologia, dedizione e umanità. Ogni mezzo ha rappresentato un ponte tra chi aveva bisogno e chi era pronto ad aiutare. Ogni chilometro percorso è stato un gesto concreto di vicinanza e cura.

Nel solo 2024, Croce Verde Torino ha effettuato oltre 80.000 servizi, per un totale di più di 1,4 milioni di chilometri percorsi. Numeri che raccontano un impegno quotidiano, svolto da oltre 1400 volontari attivi e supportato da personale dipendente e tecnici specializzati. Il bilancio sociale più recente testimonia un’organizzazione viva, radicata sul territorio, che investe in formazione, innovazione e inclusione, mantenendo saldo il legame con i cittadini.

“Questa ambulanza è la numero 300, ma rappresenta il primo passo per chi ogni giorno sale a bordo con l’unico scopo di aiutare – afferma Mario Moiso, presidente della Croce Verde Torino – È il simbolo della fiducia che i cittadini ci rinnovano da più di un secolo”.

