Travolto dal trattore a Busca: grave un 55enne trasportato in elicottero al Santa Croce e Carle di Cuneo

BUSCA – Grave incidente sul lavoro in via Mancine a Busca nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 maggio. Un uomo di 55 anni residente in paese è stato travolto da un trattore. Le sue condizioni erano così gravi da necessitare il trasporto in elicottero in codice rosso all’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

Notizia in aggiornamento

