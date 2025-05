Biella: c’è un continuo via vai, 35enne scoperto a vendere droga in casa

BIELLA – Un uomo di 35 anni di Biella è stato denunciato dai carabinieri per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti.

I fatti

I militari dell’Arma avevano notato un sospetto e continuo via vai di alcuni ragazzi in un appartamento. Così, dopo una serie di appostamenti, hanno deciso di procedere con la perquisizione dell’abitazione dell’uomo.

I carabinieri hanno quindi scoperto che il 35enne vendeva droga ai giovani ricevendoli direttamente in casa. All’interno dell’alloggio aveva infatti una serra destinata alla coltivazione della marijuana, con impianto di illuminazione e aerazione per creare il giusto habitat.

Due piante di cannabis, circa 50 grammi di marijuana già suddivisa in sei contenitori pronti per la vendita e un bilancino di precisione sono stati sequestrati.

