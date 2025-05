Il consiglio comunale approva il cambio di denominazione: Murisengo aggiunge il nome Monferrato

MURISENGO – Murisengo, comune nel basso Monferrato ai confini della Val Cerrina e della Provincia di Alessandria nel lato nord-ovest a ridosso del torrente Stura, cambia nome.

O meglio, diventerà Murisengo Monferrato.

Il consiglio comunale ha, infatti, approvato all’unanimità la richiesta di cambio di denominazione, avviando l’iter burocratico per il riconoscimento. Come spiega il sindaco Giovanni Baroero ad Ansa:

Recuperare il suffisso Monferrato, già presente nei documenti archivistici e nelle cartoline storiche, concorre a valorizzare l’identità dell’antico borgo, anche a livello turistico. Oltre a fornire il riconoscimento della comunità all’interno di una rete coesa e attrattiva.

Lo stesso castello di Murisengo, originariamente dell’imperatore Federico I detto il Barbarossa, nel 1164 passò con l’annessa marca all’aleramico Guglielmo il Vecchio, marchese di Monferrato che lo detenne a lungo e, in parte, lo abitò. La cittadina in provincia di Alessandria è anche conosciuta per aver dato i natali a Luigi Lavazza, fondatore dell’omonimo marchio e dell’industria di caffè diffusa a livello internazionale.

