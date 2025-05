Referendum dell’8 e 9 giugno, l’invito al voto nel nuovo manifesto di Andrea Villa

TORINO – Lo street artist torinese Andrea Villa torna con un nuovo manifesto, affisso a Torino in Corso Regina Margherita n 52, e questa volta il suo è un invito a esprimere il proprio voto in occasione del referendum dell’8 e il 9 giugno 2025, quando gli italiani saranno chiamati a votare cinque quesiti per l’abrogazione di norme o parti di esse su lavoro e cittadinanza. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica 8, e dalle 7 alle 15 di lunedì 9.

L’8 e 9 giugno siamo chiamati a esprimere la nostra voce su questioni fondamentali. Votare non è solo un diritto, ma un gesto di responsabilità verso la democrazia. Il referendum ci permette di partecipare direttamente alle decisioni collettive: non farlo significa lasciare che altri decidano per noi. La democrazia si alimenta con la partecipazione attiva. Il diritto di voto, conquistato con sacrificio, va onorato. Partecipare è un modo concreto per difendere i valori democratici e costruire insieme il futuro del nostro Paese.

Dice Villa.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese