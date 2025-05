Spruzzano spray al peperoncino a scuola, evacuato il Liceo Regina Margherita di Torino

TORINO – Mattinata movimentata quella di ieri, lunedì 26 maggio, al Liceo di Scienze Umane Regina Margherita di Torino. Qualcuno ha spruzzato un’abbondante dose di spray urticante al peperoncino nella succursale di via Casana, costringendo la dirigenza ad evacuare l’istituto.

L’episodio si è verificato nel corso della seconda ora, quando diverse studentesse e studenti hanno accusato bruciore agli occhi e irritazione alla gola. La dirigenza ha deciso di evacuare la struttura per aprire le finestre e permettere la corretta areazione dei locali.

Al rientro in classe però diversi alunni hanno continuato a lamentare disturbi ed è stato necessario chiamare il soccorso sanitario per verificare che non ci fossero situazioni particolarmente preoccupanti. Superata la situazione di allerta la mattinata scolastica è proseguita regolarmente e le classi sono tornate alle verifiche tipiche delle ultime settimane di scuola.

