51enne dimesso dall’ospedale Martini di Torino con diagnosi di ipertensione, muore il giorno dopo: aperto fascicolo per omicidio colposo

TORINO – Carmelo Centineo, imprenditore di 51 anni, si è recato venerdì 16 maggio, al pronto soccorso dell’ospedale Martini per un dolore toracico. Dopo le analisi e gli esami, i medici lo hanno dimesso con la diagnosi di ipertensione e come terapia un ansiolitico.

Rassicurato dal responso, l’uomo ha riferito agli amici che lo hanno accompagnato che sarebbe andato dal proprio medico curante nei giorni seguenti, ma già l’indomani è stato trovato senza vita a casa sua dal figlio di 20 anni, che ha tentato invano di contattarlo.

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, senza indagati: procedura d’obbligo in caso di morte sospetta, anche per poter acquisire le cartelle mediche per valutare un’eventuale responsabilità.

Alberto Giulini del Corriere della Sera riferisce che “sotto la lente della magistratura c’è il valore della troponina, una proteina che aumenta in caso di infarto. Andrà chiarito se il valore emerso durante gli esami non suggerisse ulteriori accertamenti e un ricovero anziché le dimissioni”.

