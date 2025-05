La parodia di Doggo Daiily del duo comico torinese Senso D’oppio: invece dei cani ci sono le nutrie – VIDEO

TORINO – Doggo Daiily, il fotografo Navid Tarazi che si è aggiudicato anche il premio come Piemontese dell’anno 2024, è noto soprattutto sui social per le sue foto e le storie – particolari e commoventi – che racconta nei suoi video. Protagonisti i nostri amici a quattro zampe.

A prendere spunto dal suo format è stato il duo comico Senso D’oppio che lo ha utilizzato per una simpatica parodia. Ma questa volta al posto degli adorabili musetti dei nostri cani ci sono le nutrie.

Questi animali, per chi non lo sapesse, sono dei grossi roditori dalla corporatura tozza e robusta il cui peso può variare tra i 2-5 (fino a 9) chili; la lunghezza può raggiungere il metro, di cui quasi la metà costituiti dalla coda. Si tratta di una specie particolarmente invasiva, legata agli ambienti acquatici, e per questo dotata di una pelliccia idrorepellente, di colore bruno-grigiastro, orecchie piccole e zampe posteriori palmate; le zampe anteriori sono invece dotate di unghie robuste adatte allo scavo.

Un animale comunque docile e che è possibile addirittura incontrare passeggiando lungo i ponti di Torino. Ne è uscito così un simpatico siparietto, un video pubblicato sui social – Nutria Daily – dai Senso D’oppio, al secolo Franco (il lungo) e Pietro (il basso), da più di un decennio facce note della scena cabarettistica torinese.

Dalle prime esibizioni nei circoli Arci di Torino, la loro fama è cresciuta rapidamente, approdando sui palcoscenici televisivi più importanti come Zelig e Colorado.

