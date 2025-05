Torino: dal 31 maggio riattiva la linea Star 2, collegherà Porta Susa al Parco del Valentino

TORINO – Dal 31 maggio 2025 verrà riattivata la linea Star 2, che collegherà Porta Susa al Parco del Valentino con un percorso ottimizzato per integrarsi con i parcheggi d’interscambio Palagiustizia, Bixio, Fontanesi e – a lavori ultimati – V Padiglione (chi parcheggia in questi hub avrà il biglietto gratuito per le star).

Lo annuncia sui social l’assessora alla transizione ecologica e digitale, ambiente, mobilità, trasporti e innovazione della Città di Torino Chiara Foglietta.

Sarà attiva dal lunedì al venerdì per tutta la giornata, dalle 7 alle 21; il sabato, la domenica e nei festivi sarà in funzione dalle 14.30 alle 21.

È anche in fase di valutazione l’attivazione di un servizio notturno nelle serate di venerdì e sabato, complementare al Night Buster.

Il servizio sarà svolto con i nuovi minibus elettrici INDCAR e-B6, già presentati nei mesi scorsi, che garantiscono spostamenti urbani ecologici, agevoli e accessibili grazie all’alimentazione elettrica e alle ridotte dimensioni.

Scrive Foglietta.

