Scuola a Impatto Zero: gli studenti di Alexandria guidano la rivoluzione verde

ALESSANDRIA – Un giardino scolastico trasformato in un’oasi ecosostenibile, pannelli solari, sistemi di recupero dell’acqua piovana e un compostatore alimentato dagli scarti della mensa: è questo il cuore pulsante del progetto “Scuola a Impatto Zero”, nato dalla visione e dall’energia del comitato studentesco dell’Alexandria International School. Protagonisti dell’iniziativa, le classi terze della scuola secondaria di primo grado e le classi quinte della primaria, che hanno collaborato attivamente per fare della loro scuola un modello di sostenibilità ambientale.

Il progetto, coordinato dal prof. Stefano Pietronave, docente di Matematica e Scienze, è stato presentato il 13 maggioalla Consulta Giovanile del Comune di Alessandria, dove ha riscosso un notevole interesse. Tanto da aprire alla possibilità, come spiega lo stesso Pietronave, “di una collaborazione tra scuole cittadine, per creare un network studentesco ambientale in dialogo diretto con la Consulta e, indirettamente, con le istituzioni locali”.

La riqualificazione del giardino scolastico si è rivelata un vero laboratorio multidisciplinare. Alla componente scientifico-tecnologica, con la serra solare e i sistemi di risparmio energetico, si sono affiancati la creatività e l’impegno delle classi quinte, che hanno realizzato un plastico dettagliato del progetto, e le ricerche condotte dalla commissione multilinguismo sulle esperienze di scuole sostenibili nel mondo.

Il progetto sarà presentato il 30 maggio alla gara provinciale “Energia in Energia”, ospitata dall’Università del Piemonte Orientale e organizzata da 3iGroup e DiSIT, e parteciperà al concorso ISP Changemakers, promosso dal gruppo internazionale International Schools Partnership, di cui la scuola fa parte.

