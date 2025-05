Colle di Nava, viabilità al collasso: le imprese chiedono interventi urgenti e il via al traforo Armo-Cantarana

COLLE DI NAVA- Tra Piemonte, Liguria e Francia il traffico è al limite: la viabilità sulla Strada Statale 28 del Colle di Nava rischia il blocco per i mezzi pesanti, mettendo in difficoltà aziende, trasportatori e intere economie locali. Confartigianato Piemonte lancia l’allarme e propone soluzioni immediate.

Viabilità strategica a rischio

La Statale 28 rappresenta una delle poche arterie di collegamento tra Piemonte e Liguria, ma le condizioni critiche del tratto tra Pornassio e Nava potrebbero presto impedirne il transito ai mezzi pesanti. A esprimere forte preoccupazione sono le rappresentanze di Confartigianato Trasporti e Confartigianato Imprese Piemonte.

“Quel tratto è essenziale per i camion che devono consegnare merci in zona”, spiega Giovanni Rosso, presidente di Confartigianato Trasporti Piemonte, che propone una soluzione temporanea: un senso unico alternato regolato da semaforo e uno spazio sosta per i veicoli pesanti, in accordo con ANAS.

Il nodo della sicurezza e dei costi

Anche Claudio Berardo, presidente di Confartigianato Trasporti Cuneo, ribadisce che “la sicurezza è una priorità”, ma evidenzia che non ci sono dati tali da giustificare un blocco totale: “ANAS rileva un transito medio di 95 mezzi pesanti al giorno solo nel Comune di Pornassio”.

Un’eventuale chiusura obbligherebbe i trasportatori a lunghi percorsi alternativi verso Savona e Ventimiglia, con pesanti ricadute sui costi di carburante e tempi di percorrenza.

Le richieste: salvaguardare il diritto alla mobilità

Gli autotrasportatori propongono:

il ripristino dell’ordinanza comunale del 2023 del Sindaco di Pornassio che autorizzava il passaggio di camion per consegne locali,

e misure provvisorie per non bloccare la mobilità economica del territorio.

Focus sul traforo Armo-Cantarana

Al centro del dibattito anche la richiesta di sbloccare finalmente la realizzazione del traforo Armo-Cantarana, ritenuto strategico da Confartigianato per ridurre i tempi di percorrenza e migliorare la sicurezza.

“Chiediamo che si superi la logica emergenziale – afferma Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte – e si proceda alla realizzazione di infrastrutture fondamentali. Senza un collegamento stabile e moderno, rischiamo di isolare il Nord-Ovest dal resto del Paese”.

Felici ricorda che il traforo è stato inserito tra le priorità da Piemonte e Liguria, e che ANAS ha previsto una spesa significativa nel nuovo contratto di programma, grazie anche al sostegno del Viceministro Rixi.

“Ora servono certezze sui tempi – conclude – per dare fiato all’autotrasporto e alla competitività del sistema economico”.

