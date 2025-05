Tunnel del Tenda: al via i ristori per le attività colpite dalla chiusura. Ecco come fare domanda

CUNEO – Da giovedì 29 maggio 2025 apre il portale per richiedere i ristori alle attività economiche della valle Vermenagna danneggiate dalla chiusura del tunnel del Tenda. Le domande possono essere presentate online fino al 30 giugno 2025 collegandosi al sito:

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/-piemonte-finanziamenti-domande.

L’assessore al Commercio, Agricoltura e Parchi della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, ha dichiarato:

“Abbiamo rispettato tempi e risorse per sostenere le imprese colpite. La Regione ha stanziato un milione di euro per i ristori. Le domande si presenteranno a sportello, in ordine di arrivo, fino a esaurimento fondi. È un risultato frutto del confronto con il territorio, che ora potrà ricevere aiuti concreti in attesa della riapertura del tunnel del Tenda.”

Chi può richiedere i ristori?

Il sostegno è destinato alle attività economiche con specifici codici ATECO 2007, come indicato negli Allegati B e C della legge regionale n. 1/2025, nei Comuni di Limone Piemonte, Vernante, Robilante, Roccavione e Borgo San Dalmazzo.

Importi del contributo a fondo perduto

Limone Piemonte: fino a 4.000 euro

Vernante: fino a 3.500 euro

Robilante: fino a 3.000 euro

Roccavione: fino a 2.500 euro

Borgo San Dalmazzo: fino a 1.000 euro (per categorie specifiche come alberghi, ristoranti e campeggi)

Maestri di sci alpino e snowboard iscritti all’albo regionale: fino a 500 euro

Per i servizi di parrucchieri e barbieri i contributi sono graduati tra 2.500 euro e 1.000 euro a seconda del Comune. Le attività immobiliari potranno ricevere fino a 1.000 euro nei Comuni di Limone Piemonte, Vernante, Robilante e Roccavione.

