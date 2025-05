Da domani, venerdì 30 maggio, il Festival dell’Economia di Torino: il programma e gli ospiti della prima giornata

TORINO – Domani, venerdì 30 maggio, inzia a Torino il Festival Internazionale dell’Economia, a cura di Editori Laterza, Collegio Carlo Alberto (CCA) – Torino Local Committee (TOLC), con la direzione scientifica di Tito Boeri.

Il programma completo è consultabile qui.

I protagonisti degli incontri della prima giornata saranno Daron Acemoğlu, Premio Nobel per l’economia 2024 e professore al Massachusetts Institute of Technology (MIT), Lilia Cavallari, presidente dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio e professoressa di Economia all’Università Roma Tre, Eugenio Cesaro, cantautore e frontman della band Eugenio In Via Di Gioia, Carlo Cottarelli, economista e direttore del Programma per l’Educazione nelle Scienze Economiche e Sociali all’Università Cattolica, Alberto Dalmasso, fondatore e CEO di Satispay, Carlo Favero, professore di Economia all’Università Bocconi di Milano, Matthew Jackson, professore di Economia alla Stanford University, Mario Padula, professore di Economia politica all’Università Ca’ Foscari di Venezia, Christopher Pissarides, Premio Nobel per l’economia 2010 e professore di Economia e Scienze politiche alla London School of Economics, Massimo Recalcati, psicanalista, Gianfranco Santoro, Direttore Centrale Studi e Ricerche INPS, Michael Spence, Premio Nobel per l’economia 2001 e professore di Management alla Graduate School of Business della Stanford University.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese