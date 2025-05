Cristina Prandi in vantaggio nelle elezioni del rettore di Unito, ma non si è raggiunto il quorum: 11 e 12 giugno il secondo turno

TORINO – Grande affluenza, grazie alla votazione online introdotta quest’anno, per l’elezione del rettore o della rettrice dell’Università degli Studi di Torino che andrà a sostituire l’attuale rettore Stefano Geuna: su 4.890 aventi diritto hanno votato in 4.258, pari all’87,08%.

A contendersi il titolo di Magnifico sono in tre: un uomo e due donne.

– Raffaele Caterina, professore ordinario di Diritto privato e già direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche

– Cristina Prandi, già Vice-Rettrice per la Ricerca nel campo delle Scienze naturali e agrarie e professoressa ordinaria di Chimica Organica

– Laura Scomparin, professoressa Ordinaria di Diritto Processuale Penale, direttrice del master in giornalismo, già direttrice del dipartimento di giurisprudenza e vice rettrice.

Al primo turno terminato alle 15 di oggi, giovedì 29 maggio, Cristina Prandi è la più scelta con 1.168,6 voti pesati. Seguono i due candidati di Giurisprudenza: Raffaele Caterina (844) e Laura Scomparin (730,4). Il quorum per l’elezione era fissato a 1.420 voti e siccome non è stato raggiunto si andrà al secondo turno (11 giugno 2025 dalle 9 alle 21 e 12 giugno 2025 dalle 9 alle 15).

A meno di passi indietro da parte di un candidato il secondo turno avrà lo stesso quorum e si prospetta la possibilità che si arrivi al ballottaggio con i due candidati più votati al secondo turno. L’eventuale ballottaggio si terrà il 25 giugno 2025 dalle 9 alle 21

e il 26 giugno 2025 dalle 9 alle 15.

Se fossero Prandi o Scomparin a vincere le elezioni ci sarebbe una svolta storica per l’Ateneo torinese: la prima rettrice o rettore donna in oltre 600 anni dalla sua istituzione.

