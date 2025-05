Danneggiano un tubo del gas mentre lavorano con i cavi della fibra a Trinità

CUNEO – Nella mattina di oggi, 29 maggio, a Trinità, in provincia di Cuneo, c’è stata una fuga di gas originata nei pressi di un cantiere. La perdita è stata causata dai lavori di messa in posa della fibra ottica lungo via Ghiacciaia. I vigili del fuoco però sono intervenuti subito riparando il danno e mettendo in sicurezza l’area.

