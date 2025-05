Novara, sala giochi sospesa per 5 giorni: violazioni nelle modalità di pagamento

NOVARA – La Polizia di Stato ha disposto la sospensione per cinque giorni di una sala giochi situata in corso Vercelli, a Novara. Il provvedimento, firmato dal Questore della provincia, è stato eseguito questa mattina dalla Squadra Amministrativa della Divisione PAS della Questura.

Secondo quanto emerso dalle indagini, all’interno del locale era possibile ottenere denaro contante o buoni (ticket) da utilizzare per continuare a giocare. Questo sistema, oltre a essere vietato dalla normativa bancaria, viola anche le misure previste dalla legge regionale contro la ludopatia (la dipendenza dal gioco d’azzardo), in particolare quelle relative alla distanza minima dai cosiddetti “luoghi sensibili” come scuole e ospedali.

La legge regionale piemontese n. 19 del 15 luglio 2021 impone infatti precise regole per limitare l’accesso al gioco nelle aree più a rischio, ma le modalità adottate dall’esercizio commerciale ne hanno compromesso l’efficacia.

La sospensione della licenza è stata applicata ai sensi dell’articolo 10 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che consente di intervenire in caso di abusi o comportamenti non conformi alle normative.

Il titolare dell’attività è stato anche segnalato all’Autorità Giudiziaria per le possibili responsabilità penali.

