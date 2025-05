Incendio nella notte a Carmagnola: fiamme avvolgono un’autodemolizione, danni ingenti

CARMAGNOLA – Nella notte tra il 28 e il 29 maggio 2025, intorno a mezzanotte, un incendio ha coinvolto un’autodemolizione situata a Carmagnola, in provincia di Torino. Le fiamme, partite per cause ancora da accertare, hanno rapidamente avvolto l’area interessata, causando danni significativi.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Torino, che hanno lavorato per ore per circoscrivere e spegnere il rogo. L’intervento è stato complesso a causa dell’ampia estensione delle fiamme e della presenza di materiali infiammabili nell’autodemolizione.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si sono protratte fino alle prime ore del mattino, con l’obiettivo di evitare ulteriori danni e garantire la sicurezza dei residenti e degli operatori.

Al momento, le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, senza escludere alcuna ipotesi. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti.

