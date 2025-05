Femminicidio a Grugliasco: accoltellata dal marito, muore in ospedale una donna di 61 anni

GRUGLIASCO – Non ce l’ha fatta la donna di 61 anni ferita a coltellate dal marito nel tardo pomeriggio di ieri a Grugliasco, alle porte di Torino. Dopo essere stata trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni disperate, la vittima è deceduta questa mattina, nonostante i tentativi dei medici di salvarla.

La donna era stata raggiunta da più fendenti all’addome durante una violenta lite in casa. Giunta in pronto soccorso in arresto cardiaco per shock emorragico, è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza, durante il quale i sanitari hanno asportato la milza. Le ferite si sono rivelate fatali.

A lanciare l’allarme è stata inizialmente la figlia della coppia, una giovane di 24 anni presente in casa al momento dell’aggressione. Anche una vicina di casa ha dato l’allerta dopo aver visto la vittima, già ferita, tentare di fuggire lungo le scale.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato il marito in stato confusionale all’interno dell’abitazione. L’uomo è stato immediatamente fermato e si trova ora in custodia, mentre proseguono le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Un nuovo, tragico caso di femminicidio che scuote la comunità piemontese e rilancia l’urgenza di misure concrete contro la violenza domestica.

Se sei vittima di violenza, non sei sola.

Chiama il 1522, il numero gratuito e attivo 24 ore su 24 per le vittime di violenza e stalking. Puoi parlare con operatrici specializzate in totale riservatezza, anche in più lingue.

Chiedere aiuto è un atto di coraggio: esistono centri antiviolenza, servizi di ascolto e persone pronte a supportarti.

